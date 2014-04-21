Керри призвал Лаврова к конкретным шагам по реализации женевского соглашения



”Госсекретарь призвал Россию принять конкретные шаги, чтобы помочь реализации женевского соглашения”, - сказала официальный представитель госдепа США Джен Псаки, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеУкраина удивлена, что Лавров ничего не знает о выполнении Киевом Женевских соглашений

По ее словам, госсекретарь отметил, что таким шагом мог бы стать публичный призыв со стороны Лаврова к сторонникам федерализации в Украине освободить занятые здания и пропускные пункты, согласиться на амнистию и решать трудности политическим путем.