Керри призвал Лаврова к конкретным шагам по реализации женевского соглашения
22:10, 21 апреля 2014Политика
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Госсекретарь США Джон Керри в понедельник в ходе телефонного разговора призвал российского министра иностранных дел Сергея Лаврова к тому, чтобы Россия приняла меры по реализации женевского соглашения, которое предполагает деэскалацию в Украине.
Лавров керри / Reuters
”Госсекретарь призвал Россию принять конкретные шаги, чтобы помочь реализации женевского соглашения”, - сказала официальный представитель госдепа США Джен Псаки, сообщает РИА Новости.
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По ее словам, госсекретарь отметил, что таким шагом мог бы стать публичный призыв со стороны Лаврова к сторонникам федерализации в Украине освободить занятые здания и пропускные пункты, согласиться на амнистию и решать трудности политическим путем.
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