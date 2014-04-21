Миссия ОБСЕ доехала в Славянск - СМИ

Представителям миссии ОБСЕ в понедельник, 21 апреля, удалось попасть в Славянск Донецкой области, сообщает DW, ссылаясь на одного из наблюдателей миссии.

По данным издания, представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рамках своих полномочий выясняют обстоятельства стрельбы, произошедшей вблизи города в ночь на воскресенье и в результате которой погибли по меньшей мере три человека.

Напомним, что согласно сегодняшнему заявлению министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы, миссия ОБСЕ продолжает попытки добраться до Славянска, но не может въехать в город из-за действий лиц, которые захватили помещение государственных учреждений и построили баррикады на въезде в город.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ обнаружила признаки работы "иностранных консультантов" на ДонетчинеКак сообщал УНИАН, 17 апреля в Женеве состоялась встреча по преодолению кризиса в Украине, в которой принимали участие и.о. главы МИД Украины Дещица, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Результатом встречи стало подписание заявления о совместных усилиях четырех сторон по урегулированию напряженной ситуации в Украине.

Среди прочего, стороны договорились призвать все противоборствующие стороны в Украине освободить захваченные здания, сложить оружие и начать переговоры.

Позже премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что западные страны могут применить экономические санкции против России, если она не выполнит «Женевских договоренностей».