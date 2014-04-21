Порошенко: Израиль настаивает на проведении президентских выборов в Украине 25 мая

В ходе встречи с президентом Израиля было отмечено, что народ Украины самостоятельно будет определять свое будущее. В этом контексте собеседники подчеркнули важность проведения в установленные сроки - 25 мая 2014 года - выборов Президента Украины.

Стороны подтвердили взаимную готовность развивать партнерские отношения между Украиной и Израилем и дали высокую оценку уровню взаимопонимания и доверия, который сложился между двумя государствами.

Во время встречи с министром А. Либерманом, П. Порошенко поблагодарил израильскую сторону и медиков Израиля за спасение жизни двух украинцев, которые тяжело пострадали во время событий на Майдане в Киеве, и которых согласились лечить только медики государства Израиль.

Читайте такжеПорошенко встретился с председателем комитета по иностранным делам ЕП Броком

Петр Порошенко выразил надежду на дальнейшие четкие сигналы со стороны руководства государства Израиль относительно поддержки территориальной целостности Украины и передачи опыта в антитеррористической борьбе израильской стороной украинским подразделениями. В этом контексте А.Либерман подчеркнул, что «государство Израиль ведет переговоры с народом Палестины, но никогда не будет договариваться с террористами».

По итогам встречи, собеседники констатировали положительные результаты введения безвизового режима между странами, обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества и привлечения израильских инвестиций в экономику Украины.