Сегодня в Украину прилетит вице-президент США
08:15, 21 апреля 2014Политика
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Вице-президент США Джозеф Байден посетит Украину 21-22 апреля и обсудит ситуацию, сложившуюся на востоке страны, а также внеочередные выборы президента и вопросы стабилизации экономики.
Сегодня в Украину прилетит вице-президент США/ REUTERS
Во время своего визита замглавы американской администрации встретится с "представителями правительства и гражданского общества".
Будут рассмотрены вопросы децентрализации, борьба с коррупцией, а также проведение свободных и честных президентских выборов 25 мая.
Наряду с этим Байден обсудит "последние события на востоке Украины". Также он проведет консультации по укреплению энергобезопасности Украины в ближайшей и долгосрочной перспективе.
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