Сегодня в Украину прилетит вице-президент США

Во время своего визита замглавы американской администрации встретится с "представителями правительства и гражданского общества".

Будут рассмотрены вопросы децентрализации, борьба с коррупцией, а также проведение свободных и честных президентских выборов 25 мая.

Наряду с этим Байден обсудит "последние события на востоке Украины". Также он проведет консультации по укреплению энергобезопасности Украины в ближайшей и долгосрочной перспективе.