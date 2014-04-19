Песков: Путин – одинокий политик

”Путин не пользуется мобильным телефоном – он предпочитает другие виды связи. Но активно пользуется интернетом”, – сказал Песков. Слова пресс-секретаря главы РФ приводит РИА "Новости" в анонсе телепередачи.

При этом удивление журналистов на тему того, что Путин даже не может послать SMS-сообщение другу и ”получить в ответ смайлик”, Песков прокомментировал фразой ”любой политик одинок”. Однако он отметил, что хорошие друзья у Путина есть, и их близость к президенту подтверждена санкциями.

Читайте такжеПесков: Россия никогда не угрожала выключить газ Украине

”У любого политика есть очень хорошие друзья. Близость друзей Путина к нему подтверждена санкциями. И он гордится своими друзьями. Он – одинокий политик, который имеет очень хороших друзей”, – заключил пресс-секретарь президента.