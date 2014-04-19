Под Краматорском погиб украинский военный

"Военнослужащий погиб в результате несчастного случая. Ведется следствие", - сообщили пишет "Сегодня" со ссылкой на Минобороны.

Ранее "5 канал" сообщил, что в аэропорту Донецка минувшей ночью один из спецназовцев по ошибке застрелили своего коллегу. Военнослужащий в карауле услышал шум, расценил это, как проникновение и применил оружие. Оказалось, что это был солдат, которого караульный в темноте не узнал. Оба военнослужащих - контрактники из Кировоградской области.