Под Краматорском погиб украинский военный
20:32, 19 апреля 2014Политика
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Возле Краматорска Донецкой области в субботу погиб украинский военнослужащий, сообщили в Министерстве обороны Украины.
Солдат погиб вследствие несчастного случая / Виктор Максимов, vk.com
"Военнослужащий погиб в результате несчастного случая. Ведется следствие", - сообщили пишет "Сегодня" со ссылкой на Минобороны.
Ранее "5 канал" сообщил, что в аэропорту Донецка минувшей ночью один из спецназовцев по ошибке застрелили своего коллегу. Военнослужащий в карауле услышал шум, расценил это, как проникновение и применил оружие. Оказалось, что это был солдат, которого караульный в темноте не узнал. Оба военнослужащих - контрактники из Кировоградской области.
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