Над Славянском обстреляли гражданский вертолет

"С обстрелянного вертолета разбрасывались листовки с текстом Женевских соглашений от 17 апреля. Вертолет был гражданским (принадлежность - Украина) и окрашен в белый цвет. Спутать его с военным было весьма проблематичным. Обстрел был произведен из стрелкового автоматического оружия калибра 7,62 мм", - написал в соцсети Facebook Руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.