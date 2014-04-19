Над Славянском обстреляли гражданский вертолет
13:13, 19 апреля 2014Политика
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По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", 17 апреля над Славянском был обстрелян украинский вертолет.
Над Славянском обстреляли украинский вертолет / Фото: Минобороны
"С обстрелянного вертолета разбрасывались листовки с текстом Женевских соглашений от 17 апреля. Вертолет был гражданским (принадлежность - Украина) и окрашен в белый цвет. Спутать его с военным было весьма проблематичным. Обстрел был произведен из стрелкового автоматического оружия калибра 7,62 мм", - написал в соцсети Facebook Руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
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