ГПУ возбудила дело против комбата, который перешел на сторону сепаратистов в Горловке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, установлено, что указанный командир в нарушение требований Закона Украины «О милиции» вместе с частью подчиненных ему работников милиции перешел на сторону вооруженных преступников, говорится в сообщении.

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Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, прокуратурой открыто уголовное производство по ч.2 ст. 367 (служебная небрежность) в отношении должностных лиц государственной районной администрации, районного совета, районного отдела милиции и прокуратуры Волновахского района Донецкой области, которые не приняли надлежащих мер для пресечения незаконных действий на территории района, направленных на насильственную смену и свержение конституционного строя в Украине.

Так, прокуратурой расследуется шесть уголовных производств, связанных с фактами бездеятельности служебных лиц государственной власти и правоохранительных органов на территории Донецкой области по пресечению проявлений сепаратизма и массовых нарушений общественного порядка, сообщили в ГПУ.

В целом по фактам преступлений, связанных с проявлениями сепаратизма и посягательства на территориальную целостность государства, правоохранительными органами начато и расследуется 223 уголовных производства указанной категории, в том числе 43 – органами прокуратуры, говорится в сообщении.