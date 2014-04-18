СБУ заявляет о возможной перевозке морем диверсантов и оружия

Служба безопасности Украины фиксирует оживление движения водного транспорта между городами Геническ Херсонской области и Бердянск Запорожской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко.

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“Мы не исключаем, что на борту этих транспортных средств могут находиться военнослужащие, диверсанты, оружие”, - сказала она.