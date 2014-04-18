СБУ заявляет о возможной перевозке морем диверсантов и оружия
13:16, 18 апреля 2014Политика
1 0
СБУ сообщает, что зафиксировано оживление движения водного транспорта между Геническом и Бердянском.
СБУ заметила оживление движения судов между Геническом и Бердянском
Служба безопасности Украины фиксирует оживление движения водного транспорта между городами Геническ Херсонской области и Бердянск Запорожской области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко.
Читайте такжеВ поезде на Запорожье пограничники нашли патроны и гильзы, в автобусе на Одесчине - гранаты
“Мы не исключаем, что на борту этих транспортных средств могут находиться военнослужащие, диверсанты, оружие”, - сказала она.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter