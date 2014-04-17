Премьер - сепаратистам: Выходите! Ваше время истекло

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе экстренного заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Я хотел бы немедленно обратиться к экстремистам и террористам, которые с оружием в руках и незаконно занимают административные здания, здания органов внутренних дел и службы безопасности. Россия была вынуждена осудить экстремизм и подписаться под тем, что все бандформирования будут незамедлительно разоружены и выведены из помещений. Выходите! Ваше время истекло», - сказал глава правительства.

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«Мы взяли на себе обязательство амнистировать мирных протестующих, которые сложат оружие и выйдут. Такие лица не будут преследоваться, кроме тех, кто виновен в тяжких преступлениях, в первую очередь убийствах, которые никто никому не простит», - добавил он.

При этом Яценюк подчеркнул, что украинские власти готовы к диалогу с Востоком и Западом, а ОБСЕ станет тем международным органом, который будет способствовать выполнению договоренностей об урегулировании событий в Украине, достигнутых в Женеве.

«ОБСЕ, которая сейчас прислала миссию на территории Украины, будет тем международным органом, который будет содействовать выполнению договоренностей», - сказал глава правительства. – «Мы еще раз заявляем свою позицию: украинская власть не просто готова к диалогу, а украинская власть ведет диалог – с Востоком и Западом. Потому что Украина - это и Львов, и Луганск, и Тернополь. Украина - это Киев и это столица всей большой Украины, в которую входит территория автономной республики Крым».