Тягнибок: внешняя политика России всегда строилась на давлении на мировое сообщество



Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер ВО «Свобода» Олег Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил сегодня журналистам после встречи с избирателями в Житомире, комментируя по просьбе УНИАН соответствующее заявление Лаврова.

По его словам, «слова России, высказывания Лаврова или Путина не стоят той бумаги, на которой они зафиксированы».

«Россия рассказывает, что, оказывается, они совсем не имеют никакого отношения к этим сепаратистским действиям в восточных регионах Украины, но даже уже сегодня Путину пришлось признать эту ложь», - сказал Тягнибок.

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При этом он добавил, что «в действительности внешняя политика России, их тактика всегда базировалась на откровенной лжи, обмане и давлении на мировое сообщество и поэтому верить таким словам и каким-то образом рассчитывать на то, что это может быть правдой, не приходится».

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что в РФ нет никакого желания вводить свои войска в Украину.

Об этом Лавров сказал по итогам четырехсторонних переговоров в Женеве Украина-США-ЕС- Россия.

«У нас нет никакого желания вводить наши войска в Украине, на территорию дружественного нам государства, на территорию , где живет братский народ. Это противоречит коренным интересам РФ», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли вторжение войск России в Украину, если она не проведет конституционную реформу в соответствии с видением РФ.