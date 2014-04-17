Лавров заявил, что на встрече в Женеве федерализация Украины не обсуждалась

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава МИД России Сергей Лавров сказал журналистам по итогам встречи.

«Мы не употребляли каких-либо терминов», - сказал Лавров, отвечая на вопрос, обсуждался ли федеральный статус Украины в рамках конституционной реформы.

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По его словам, термины могут быть самыми разными – федерация, в которой права субъектов усечены (как в России - УНИАН), а может быть государство формально унитарное, где власть настолько децентрализована, что «иной федерации завидно будет».

«Главная концептуальная основа этой встречи заключалась в том, что все приехали на нее, понимая, что речь идет о необходимости послать сигнал всем украинским сторонам, что на них лежит ответственность за выход из нынешнего кризиса. И если они сядут и договорятся о том, какое количество полномочий будет оставлено у регионов, какое будет передано в центр, как каждый регион сможет защитить свою культуру, историю, язык, как на территории каждого региона могут быть обеспечены те же самые права для региональных меньшинств, тогда Украина будет сильным государством, которое мы все хотим видеть, тогда Украина будет тем самым связующим звеном между Западом и Востоком и позволит оздоровить атмосферу во всей евроатлантике», - сказал Лавров.

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Он сообщил, что передал США документы, полученные от Партии регионов, Луганского облсовета, движения «Юго-восток», где изложено видение новой Конституции. По словам Лаврова, в документе есть пункт о широком национальном диалоге в контексте конституционной реформы.