Верховная Рада приняла Закон “О восстановлении прав лиц депортированных по национальному признаку” (№ 0921).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 из 273 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет статус лиц, депортированных по национальному признаку, устанавливает гарантии государства по восстановлению их прав, принципы государственной политики и полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления по восстановлению прав этих лиц.

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Устанавливается, что депортированным лицом признается лицо, которое приобрело гражданство Украины и относится к:

лицам крымскотатарского народа, представителям других национальностей (гражданам бывшего СССР), которые были насильственно переселены по национальному признаку на спецпоселение согласно решению органов государственной власти бывшего СССР или союзных республик с мест постоянного жительства, которое является территорией современной Украины;

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лицам (гражданам бывшего СССР), которые были принудительно направлены на спецпоселение к членам своих семей после окончания военной службы, возвращения из эвакуации, отбывания принудительных работ, наказания и т. п;

лицам (гражданам бывшего СССР), которые на момент депортации находились вне пределов постоянного места жительства (на военной службе, в эвакуации, на принудительных работах, в местах лишения свободы и тому подобное), но на которых впоследствии были распространены ограничения прав и свобод по национальному признаку, в том числе запрет на возвращение и проживание в местах постоянного жительства;

лицам, которые родились в семьях депортированных лиц на момент возвращения в места постоянного жительства, но не позднее вступления в силу данного закона.

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Закон содержит также норму, в соответствии с которой предоставление и лишение статуса депортированного лица осуществляется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сфере восстановления прав депортированных лиц, в порядке, установленном Кабинетом министров.