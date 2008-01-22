Тимошенко раскроет все, что напринимали Кучма, Янукович и Ющенко

Кабинет Министров планирует снять с правительственных постановлений и распоряжений, выданных в 1991 – 2005 годах, пометки "Не для печати" и "Опубликованию не подлежит".

Об этом сообщил Министр юстиции Николай Онищук, передает пресс-служба Минюста.

По словам министра, соответствующее распоряжение об отмене ограничения доступа к некоторым актам Кабинета Министров, выданных в 1991 – 2005 годах", прошло правовую экспертизу в Министерстве юстиции.

Онищук добавил, что подобные грифы ограничения доступа не предусмотрены законодательством Украины.

По словам министра, цель распоряжения – обеспечение прав гражданина на доступ к правовой информации. Министр подчеркнул, что это право гарантировано украинцам Конституцией и европейской Конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод.

В частности, отметил Онищук, своим распоряжением правительство планирует обеспечить свободный доступ к актам законодательства, которые были закрыты для общего доступа в предыдущие годы.

А также привести в соответствие с законодательством общую практику ограничения доступа к актам органов исполнительной власти, отменив использование пометок или грифов ограничения доступа, которые не предусмотрены законодательством.

Министр юстиции сообщил, что согласно распоряжению отменяется ограничение доступа к более 1 тыс. правительственных актов, выданных в 1991 – 2005 годах, с пометкой "Не для печати", а также к актам Кабмина, выданных за этот же период, с пометкой "Опубликованию не подлежит".

Еще для около 300 актов будут сняты не предусмотренные законом пометки "Не для печати" и "Опубликованию не подлежит" и поставлен гриф ограниченного доступа "Для служебного пользования".

Практически все эти акты касаются сфер обороны и безопасности, или содержат вопросы, которые относятся к экономической конкуренции.

Как известно, с 1991 по 2005 года премьерами были Леонид Кучма, Евгений Марчук, Валерий Пустовойтенко, Виктор Ющенко, Анатолий Кинах, Виктор Янукович и другие.

Украинская правда