В Славянске рассказали о раненом водителе и других пострадавших

12:55, 15 апреля 2014
Политика
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По данным городского отдела здравоохранения, на сегодня медицинская помощь в Славянске оказана  восьмерым пострадавшим. 

REUTERS

Начальник отдела здравоохранения Славянска Елена Джим сообщила, что за прошедшие три дня в медучреждениях Славянска была оказана помощь восьмерым людям. Двое из них попали на больничную койку с отравлением газом, 4 человека – с огнестрельными ранениями, один – с ножевым ранением и один – с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает slavgorod.com.ua.

По словам Елены Джим, лечебные учреждения имеют резерв медикаментов и готовы оказывать помощь всем нуждающимся.

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Для обеспечения безопасности больных, по словам Джим, людей, которые находились на стационарном лечении в больнице №1, перевели в другие медучреждения: неврологическое отделение – в железнодорожную больницу, терапевтическое – в отделение №2, которое находится в микрорайоне Машмет.

Также в городе сокращено время приёма пациентов в городских поликлинниках до 16.00. Скорая помощь работает круглосуточно.

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По словам городского головы Нели Штепы, в городе создан оперативный медицинский штаб. Также, мэр города рассказала, что сегодня ночью в медучреждение города поступил в тяжёлом состоянии мужчина, который ехал из Харькова в Бердянск на работу. Его автомобиль остановили люди в гражданском в районе БЗС и хотели осмотреть авто. На отказ водителя предоставить транспортное средство для досмотра, люди открыли по нему огонь. На данный момент пострадавшему сделано несколько операций. Состояние пациента остаётся крайне тяжёлым.

Видео Slavgorod.com.ua
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