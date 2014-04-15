Милиция не подтвердила расстрел 10 сепаратистов под Славянском

Милиция не подтверждает расстрел десяти пророссийских активистов на блокпосту под Славянском Донецкой области. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал руководитель отдела по связям с общественностью ГУ МВД в Донецкой области Игорь Демин.

"Эта информация о расстреле неправдивая. Хотя инцидент со стрельбой был. Ехал автомобиль, проезжая мимо блокпоста, открыл по людям, которые были на посту, стрельбу из травматического оружия. С блокпоста ответили автоматной очередью. Человек, который находился в автомобиле, доставлен в больницу со стреляными ранами нижних конечностей", - сказал Демин.

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Он отметил, что стреляли на блокпосту под Славянском. Сейчас, по словам Игоря Демина, милиция выясняет все детали перестрелки. Кто и почему открыл огонь.

Напомним, народный депутат Леся Оробец в Facebook сообщила, что, по ее источникам, на Донетчине сегодня застрелили 10 "колорадосов" (пророссийских боевиков - Ред.). "В подтвержденном из трех источников случае, неизвестные трое приехали под блок-пост, убили всех "колорадосов" из автоматов и отбыли. Волонтерское движение по-донецки", - написала депутат.