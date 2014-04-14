Сенченко: Элиты Луганска и Донецка соревнуются «за право дальше грабить Донбасс»

Об этом заявил 14 апреля в эфире «5 канала» временно исполняющий обязанности Заместителя главы Администрации Президента Украины Андрей Сенченко, сообщает пресс-служба в.а. Президента Украины.

«Власть в Донбассе, как исполнительная, так и милиция, и СБУ была «перезаточена». Четыре года у нее не было задачи отстаивать законные интересы граждан. Вся эта власть была нацелена на защиту Януковича, его семьи и его ближайшего окружения от гнева народа. Одномоментно изменить этих людей невозможно, потому что сегодня найти среди милицейского руководства на Донбассе специалистов с «крышевания» наркопритонов и проституции можно сколько угодно, а честных людей в руководстве милиции - единицы», - сказал Сенченко.

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Он отметил, что возможность направления на Донбасс представителей правоохранительных органов является проблемой, поскольку «в других регионах у власти была Партия регионов».

«Там это не было до абсолюта доказано, но руководство - да. А теперь представьте себе, допустим, из Галичины присылают начальника милиции в Донецк или Луганск. Какие бы разговоры были сегодня?», - подчеркнул Сенченко.

Он также отметил, что элита Донецка и Луганска, которая борется за автономизации этих регионов, на самом деле ведет борьбу «за право дальше грабить Донбасс, за право дальше эксплуатировать миллионы людей».

Заместитель главы Администрации Президента считает, что в Днепропетровской области эти тенденции удерживаются силой и волей губернатора, а команда понимает ценность единства Украины.

«Сегодня говорить о том, что проблема в том, что абсолютно парализована ничтожная власть, вопрос не в этом. Те люди, которые понимают ценность единой Украины, им нужно не только записываться в отряды самообороны, им нужно работать с нормальным гражданским населением, которое пока эту ценность не осознало», - подчеркнул Сенченко.