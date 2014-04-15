Митингующие плотно окружили первый подъезд здания Верховной Рады

11:47, 15 апреля 2014
Политика
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Митингующие плотно окружили первый подъезд здания Верховной Рады, через который проходят журналисты.

рада / vk.com/bender_ukr

Как передает корреспондент УНИАН, вход в парламент закрыт изнутри работниками госохраны.

Некоторые митингующие держат милицейские щиты, один человек стоит с самодельной металлической палкой.

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Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады проходит акция с требованием не допустить сепаратизм в Одесской области.

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