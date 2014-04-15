США предоставили Украине $11,4 млн помощи для организации выборов

Об этом в ходе ежедневного брифинга для прессы сообщила пресс-секретарь Государственного департамента Джен Псаки, пишет РБК.

"Госдепартамент и программа помощи USAID выделят $11,4 млн помощи для того, чтобы помочь организовать честные, свободные и мирные выборы 25 мая этого года", заявила Псаки. По ее словам, данные средства уйдут на поддержку наблюдателей - как украинских, так и международных, создание прозрачной и эффективной организации выборов и другую деятельность.

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Кроме того, США помогают Украине в свете "политически мотивированных действий" со стороны России, в том числе в сфере энергетики. Так, по словам Псаки, USAID сотрудничает с другими организациями для того, чтобы помочь Украине преобразовать энергетическую сферу в экономике страны и сделать ее работу более эффективной.

Наконец, США и Украина уже давно сотрудничают друг с другом в военной сфере, отметила Псаки. США поддерживают проведение в Украине реформ в сфере обороны страны и проводит программы по повышению профессионализма украинских военных, а также профессиональной совместимости различных войск страны. Псаки отметила, что среди мер помощи, которую США оказывают Украине, - обеспечение сухим пайком MRE. Так, 29 марта их было доставлено в Украину 300 тыс.