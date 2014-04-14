Уже несколько недель Донбасс хочет быть услышан. По крайней мере, об этом регулярно говорят те, кто объявил себя его «голосом».

Так что же хочет донести Восток Украины до остальных соотечественников? Условно, требования можно разделить на несколько составляющих, но основная — у нас есть мнение, мы хотим местный референдум, уважайте это. При этом «голос», ратующий за проведение плебисцита, уверен, что проявление народовластия в Донецкой и Луганской, а то и Харьковской областях, можно и нужно провести по примеру Крыма.

Не хочется никого разочаровывать, но, к сожалению, подобное невозможно. Во-первых, потому, что Крым, как ни крути, изначально был автономией в составе Украины. Даже если исключить тот факт, что псевдореферендум в Крыму был организован кое-как и его результаты не признаны мировым сообществом, Донбасс статусом автономии не обладает вовсе.

Во-вторых, дабы быть услышанным, «голосу» Востока нужно хотя бы немножко разобраться в законодательных перипетиях и самому понять, что же такое местный референдум. Вынесем за скобки тот факт, что в Украине нет закона о местных референдумах. Допустим, соответствующий документ имеется и, в соответствии с ним, жители региона требуют провести плебисцит. Разочарование настигнет в самом начале его реализации.

Дело в том, что местный референдум не предусматривает волеизъявления всего региона. То есть, ни Донбасс, в целом, ни отдельно Донецкая или Луганская области, в частности, не смогут провести голосование. Местный референдум предполагает принятие решения конкретной громадой. А такого понятия как «областная территориальная громада» не существует. То есть, инициировать рассмотрение того или иного вопроса, а также провести голосование можно в отдельно взятых Славянске, Донецке или селе Семеновка. Но никак не в области.

В-третьих, на местный референдум не могут выноситься вопросы, касающиеся территориальной целостности страны или утверждения второго государственного языка. Такие решения могут приниматься только всей страной на всеукраинском референдуме, а не жителями Краматорска или Красного Луча. Максимум, что может определить громада конкретного населенного пункта путем плебисцита: где разбить новый сквер или сносить ли забор вокруг горадминистрации, если таковой имеется.

Таким образом, приходим к логическому пониманию: «голос» Востока, сам того не ведая, требует проведения вовсе не местного референдума, а всеукраинского. Что ж, судя по последним заявлениям столичной власти, это пожелание услышано и даже может быть удовлетворено.

Но и здесь кроется несколько нюансов, так как «голос» Востока имеет свойство делиться на «подголоски». Кто-то хочет проведения референдума «за русский государственный язык», кто-то выступает за «федерализацию» и часто перемежает свои требования надрывным скандированием «Ро-сси-я!», а кто-то и вовсе говорит о самостоятельности региона, не поясняя, что именно имеет в виду. Тут Востоку нужно будет договариваться с остальными частями Украины, как ни крути. Поскольку вынести все эти вопросы, иной раз, противоречащие друг другу, на референдум не получится.

Кроме того, всеукраинский референдум нельзя провести в условиях, когда в одном из регионов страны захвачены здания городских и областных советов, милиции и СБУ. То есть, чтобы реально быть услышанным, «голосу» Востока сначала нужно сдать оружие и освободить все захваченные помещения.

И, напоследок. В законе «О всеукраинском референдуме» черным по белому написано, что плебисцит не обязательно проводить исключительно с подачи Верховной Рады или президента. Глава государства обязан издать указ о проведении референдума в случае «народной инициативы».

Просто сбор подписей и подача этих списков в Центризбирком должна быть организована соответствующим образом. И, если об этом не знают рядовые жители Донбасса, то парламентарии, избранные этими жителями, очень даже в курсе. Не зря же год назад коммунисты и «Украинский выбор» Медведчука дважды пытались организовать подписантов для проведения референдума о вступлении Украины в Таможенный союз. Тогда тема языка или федерализации никого не волновала? Или у жителей Востока просто не спрашивали?

Собственно, если бы Восток, точнее, его элиты в лице местных олигархов — владельцев шахт и заводов, а также народных депутатов от Партии регионов и КПУ, действительно хотели бы дать гражданам возможность высказаться на референдуме, ничего не мешало организовать плебисцит по интересующим вопросам и ранее, не доводя ситуацию до сегодняшнего обострения.

Вероятно, «голосу» Востока, прежде, чем апеллировать к другим регионам, следует поинтересоваться у вышеперечисленных личностей, почему его не слышали те, кто ближе всего находился.