Генпрокуратуру призвали разобраться с невыплатой украинцам зарплат

Об этом заявила кандидат на пост Президента Украины Наталия Королевская после того, как передала в Генеральную прокуратуру Украины требование применить меры прокурорского реагирования к тем руководителям предприятий, которые не выплачивают сотрудникам зарплату.

«Сегодня мы обратились в Генпрокуратуру для того, чтобы защитить права тех граждан, которым не выплачивают честно заработанную зарплату. Мы требуем применить меры прокурорского реагирования к тем руководителям предприятий, которые не выплачивают людям зарплату. Ведь невыплата зарплаты – это преступление, за которое в ст. 175 Уголовного кодекса предусмотрены санкции», - сказала она.

Кандидат на пост Президента сообщила, что в последнее время к ней обратились сотни людей из разных регионов – Донецкой, Луганской, Харьковской, Николаевской, Сумской областей – которые сообщают, что им перестали платить зарплату. «Поэтому необходимо срочно принимать меры для стабилизации ситуации», - сказала она.

Наталия Королевская отметила, что по официальным данным на 7 апреля задолженность по зарплате составляет 1 млрд. 23 млн. грн., хотя ее реальный объем достигает 2 млрд. грн. Она подчеркнула, что понимает, насколько нынешнему правительству тяжело бороться с кризисом и его последствиями, однако считает, что были задействованы не все механизмы в борьбе с задолженностью по заработной плате. «Поданное нами обращение - это тот законный механизм, который будет иметь серьезные последствия для нерадивых работодателей, ведь они могут поплатиться за свои незаконные действия собственной свободой. Как правило, при наличии подобной перспективы, вопрос задолженности перед сотрудниками решается в считанные дни», - сказала она.

Кандидат на пост Президента Украины напомнила, что сегодняшнее обращение в Генпрокуратуру – это не первых наш шаг по защите социальных прав людей. Так, на прошлой неделе было подано обращение в Конституционный Суд с требованием истолковать положения закона о предотвращении финансового кризиса, принятого Верховной Радой 27 марта.

«Мы считаем, что сокращение социальных гарантий наиболее уязвимым категориям граждан перечит Конституции Украины, где четко зафиксировано, что изменение законодательства не может сужать права граждан, в том числе и на социальную защиту. А принятый закон не просто сужает такие права, а в некоторых случаях их просто отменяет. Мы надеемся, что наше обращение будет рассмотрено в ближайшее время», - сказала она.