В Минюсте объяснили, почему в Киеве заговорили о референдуме

Вопрос проведения референдума относительно государственного строя Украины может рассматриваться Верховной Радой как один из способов стабилизации ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал министр юстиции Павел Петренко.

Он сообщил, что на Согласительном совете председатель ВР Александр Турчинов сказал, что такой вопрос не исключается, и если будет соответствующее решение парламента о проведении такого референдума, то он может состояться вместе с президентскими выборами в целях экономии бюджетных средств. "Я думаю, что этот вопрос находится в политической плоскости. Этот вопрос будет решаться ВР, в том числе как один из способов стабилизации ситуации по всей территории Украины", - сказал Петренко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 апреля, на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента Александр Турчинов не исключает, что, в случае принятия парламентом решения, вместе с президентскими выборами может быть проведен референдум относительно унитарности Украины.