В Минюсте объяснили, почему в Киеве заговорили о референдуме
Павел Петренко отмечает, что вопрос референдума относительно государственного строя Украины может рассматриваться ВР как один из способов стабилизации ситуации.
Вопрос проведения референдума относительно государственного строя Украины может рассматриваться Верховной Радой как один из способов стабилизации ситуации в стране.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал министр юстиции Павел Петренко.
Он сообщил, что на Согласительном совете председатель ВР Александр Турчинов сказал, что такой вопрос не исключается, и если будет соответствующее решение парламента о проведении такого референдума, то он может состояться вместе с президентскими выборами в целях экономии бюджетных средств. "Я думаю, что этот вопрос находится в политической плоскости. Этот вопрос будет решаться ВР, в том числе как один из способов стабилизации ситуации по всей территории Украины", - сказал Петренко.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 апреля, на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента Александр Турчинов не исключает, что, в случае принятия парламентом решения, вместе с президентскими выборами может быть проведен референдум относительно унитарности Украины.