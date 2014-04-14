В Мариуполе включили российские телеканалы - СМИ

Некоторые мариупольские провайдеры уже вернули в эфир российские телеканалы. Об этом 0629 сообщили жители.

При этом всеукраинский «5-й канал» сегодня с утра не транслируется.

«Это связано с захватом горсовета?» - интересовались жители.

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Как сообщили 0629 интернет-провайдеры, действительно российские телеканалы вновь транслируются в Мариуполе. Лишь один крупный провайдер все еще детально изучает этот вопрос, но вернуть российские телеканалы готов.

Здесь отмечают, что такое решение связано с политической ситуацией в городе и распоряжением из Киева.

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Что же касается «5-го канала», то сейчас он находится на профилактике. К слову, трансляция этого канала сейчас прекращена и в сети Интернет.