Луценко: власть должна как можно быстрее назначить референдум

Об этом заявил экс-глава МВД Юрий Луценко в эфире 5 канала, сообщает пресс-служба.

«Власть должна немедленно объявить референдум по тем вопросам, которым Кремль пытается возмутить украинцев и столкнуть их лбами. Он должен касаться, во-первых, «языкового вопроса» с подтверждением государственного статуса украинскому языку и предоставления государственной защиты русскому языку», - считает политик.

Следующий вопрос, который нужно решить в ходе референдума, это расширение прав местного самоуправления.

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«Эту задачу демократы брались решить еще в 2004 году, но тогда ее отложили. Сегодня однозначно надо предоставить регионам полномочия и ресурсы для решения проблем. Это – именно то требование, которое постоянно звучало на Майдане», - отметил Луценко.

«В-третьих, референдум должен дать ответ на вопрос о направлении интеграции Украины. Я убежден, что мы выиграем все три вопроса на общероссийском интересе, включая присоединение к Европейскому Союзу. Затем Кремль уже не сможет дальше манипулировать сознанием людей», - убежден политик.