Кернес пообещал помочь освободить задержанных сепаратистов

Как сообщает Радио Свобода, Кернес пообещал помочь амнистировать 65 лиц, задержанных в начале недели за участие в захвате облгосадминистрации.

Городской председатель Харькова не исключил, что заплатит за них залог. Также Кернес пообещал добиваться от Верховной Рады срочного принятия закона о местном референдуме, а также на всех уровнях требовать возвращения эфира российских телеканалов.

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Часть людей его заверениям не поверила, но нападавшие все же покинули двор горсовета. По свидетельству журналистов, которые слышали их разговора, до штурма они не были готовы.

Спецподразделения милиции остаются у городского совета и продолжают охрану.

Ранее сообщалось, что в Харькове люди с георгиевскими лентами, вооруженные битами, прорвались и территорию горсовета и заблокировали здание.

Как известно, митинги, которые прошли в городе в воскресенье, закончились столкновениями и стрельбой. Люди с битами и георгиевскими лентами напали на сторонников единой Украины, есть пострадавшие.