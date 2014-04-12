В поезде "Москва-Киев" задержали россиянина с агитационными листовками

В Сумской области сегодня утром во время оформления поезда сообщением «Москва-Киев» в железнодорожном пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда обнаружили 36- летнего гражданина России с агитационными листовками , и который может быть причастен к попыткам дестабилизации обстановки на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского пограничного отряда, во время проверки документов и проведения опроса мужчины пограничным нарядом было выяснено, что он имел при себе недостаточное финансовое обеспечение для пребывания в Украине.

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В ходе проведения фильтрационных мероприятий и совместного с сотрудниками таможни досмотра личных вещей гражданина, правоохранители обнаружили газеты, брошюры и листовки агитационного характера, содержание которых направлено на дестабилизацию обстановки в Украине.

Мужчина объяснил, что он является членом организации «Комитет за рабочий интернационал», а листовки он планировал передать представителям указанного комитета в Киеве.

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По результатам проверки, гражданину России отказано в пропуске на территорию Украины.