США ввели санкции против руководства Крыма и "Черноморнафтогаза"

Новые санкции будут применены к семи представителям самопровозглашенной крымской власти, а именно отстраненному руководителю спецслужб Крыма Петру Зиме, главе Севастополя Алексею Чалому, заместителю председателя ВР Крыма Рустаму Темиргалиеву, советнику спикера крымского парламента Юрию Жеребцову, председателю комиссии по проведению так называемого "референдума" Михаилу Малышеву, главе аналогичной комиссии в Севастополе Валерию Медведеву и экс-председателю Верховного совета Крыма Сергею Цекову, сообщает Радио Свобода.

Также действие санкций распространяется на компанию «Черноморнафтогаз», которая принадлежала Украине, но сейчас захвачена сепаратистами.

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Санкции предполагают замораживание любых активов указанных лиц на территории США. Кроме того, запрещены финансовые операции этих лиц с гражданами США или с участием Соединенных Штатов.

«Крым является оккупированной территорией. Мы продолжим финансово наказывать тех, кто участвует в нарушениях суверенитета и территориальной целостности Украины», - сказал заместитель министра финансов по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Дэвид Коэн.

Ранее США ввели санкции против украинских и российских высокопоставленных чиновников, причастных к аннексии Крыма Россией.