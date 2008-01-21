Коалиция готова идти на компромисс

Коалиция готова к принятию постановления парламента относительно присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО, если фракции оппозиции выразят свое желание к конструктивному сотрудничеству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО.

По его словам, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания совета коалиции по рассмотрению вопроса относительно разблокирования со стороны оппозиции работы Верховной Рады. «Коалиция готова как компромисс принять соответствующее заявление Верховной Рады», - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом, отметил он, это заявление должно быть аналогично письму трех руководителей государства относительно присоединения Украины к ПДЧ в НАТО.

В то же время Н.ТОМЕНКО отметил, что заявление должно содержать положение относительно обязательности проведения референдума перед вступлением Украины в НАТО. «Если оппозиция настроена работать, то коалиция готова к такому компромиссу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратились с письмом к Генеральному секретарю НАТО, в котором заявили, что Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО во время следующего саммита Украина-НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.

18 января фракции Партии регионов и КПУ заблокировали трибуну Верховной Рады, требуя от А.ЯЦЕНЮКА отозвать свою подпись под письмом к Генсекретарю НАТО.