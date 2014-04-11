Политологи объяснили результаты последних президентских рейтингов

В избирательной гонке кандидатов на должность президента политологи отмечают ряд преимуществ Петра Порошенко перед Юлией Тимошенко.

Об этом говорится в комментариях экспертов, предоставленных УНИАН, где они комментируют опросы социологических служб, в частности Центра Разумкова и группы “Рейтинг”, проведенные в конце марта – начале апреля, по результатам которых рейтинг Порошенко выше рейтинга Тимошенко.

В частности, председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко отмечает, что Порошенко далеко не новичок в украинской политике, но его воспринимают как “старого нового”. При этом сказываются его качества — большой опыт в системе государственного управления, репутация успешного бизнесмена.

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«По моему мнению, когда Тимошенко или ее команда критикуют Порошенко за то, что он олигарх, это не работает, потому что значительная часть избирателей к этому относится спокойно. Более того, именно репутация Порошенко как успешного бизнесмена является позитивным фактором для него, потому что в стране сложная экономическая ситуация. И многие люди мыслят так — раз он сумел успешно развивать свой бизнес, значит он может помочь и в развитии экономики страны», - считает Фесенко.

Кроме того, по его словам, в ситуации противостояния с Россией выросло ожидание на сильного антикризисного менеджера. «В принципе, и Порошенко и Тимошенко отвечают этому образу, но преимущество Порошенко в том, что он выглядит более умеренно и менее конфликтно, чем Тимошенко. И если обобщить, Порошенко в данном случае выступает как наиболее приемлемая альтернатива Тимошенко», - отмечает эксперт.

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По мнению Фесенко, шанс на победу в первом туре выборов у Порошенко есть в двух случаях. Первый - если бы он действительно договорился с Тимошенко. Но, подчеркивает эксперт, такие договоренности как правило не публичные, и поэтому призывы со стороны команды Порошенко в адрес Тимошенко — это уже скорее конкурентная борьба. Второй вариант - если Порошенко удастся не только сохранить свой рейтинг, но и увеличить его за счет части русскоязычного избирателя, который пока не определился, при этом, конечно, ему выгодна низкая явка на Юге и Востоке.

В то же время Фесенко считает, что Тимошенко нужно преодолевать стереотипы, которые сложились в обществе в отношении ее, а также качественно обновлять команду: «Через обновление команды можно достичь и обновления образа, показать новые подходы в политике, и увеличить число сторонников среди представителей Майдана».

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В свою очередь политолог Алексей Гарань убежден, что рейтинг Порошенко вырос на фоне Майдана, поскольку он был одним из наиболее активных его участников, но не нес ответственности за непопулярные решения.

«Тимошенко стержнем своей кампании сделала отделение бизнеса от политики. Все зависит от того, насколько она будет убедительной. Тем более, она имеет очень высокий антирейтинг. Но и Порошенко заинтересован в том, чтобы дистанционироваться от олигархов, поэтому уже пообещал продать свой бизнес в случае победы. Этот вопрос будет определять ход кампании, хоть сейчас у Порошенко уже есть серьезное преимущество», - отмечает эксперт.

В то же время он призывает не забывать и то, что относительно Тимошенко социология, как правило, дает заниженные результаты, и что реальные ее показатели на выборах, как правило, выше, чем данные социсследований.

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Вместе с тем, по мнению Гараня, победа Порошенко уже в первом туре выглядит маловероятной: «Социология этого не подтверждает, да и в кампании принимают участие многие кандидаты, следовательно, голоса будут распыляться».

Политолог Максим Розумный убежден, что Порошенко удерживает свое преимущество за счет того, что фактически для большинства граждан он не имеет серьезной альтернативы: «Для того большинства, которое сложилось в результате последних событий, — патриотически настроенного, но ориентированного на определенную стабилизацию и на поступательное развитие, - для этой категории граждан на сегодняшний день становится все более очевидным, что Порошенко становится безальтернативной кандидатурой. В связи с чем растет рейтинг и сохраняется отрыв».

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По мнению Розумного, у Тимошенко теоретически появлялись шансы в случае дестабилизации ситуации: «Она больше исполняет роль кризисного менеджера, человека, который в кризисных ситуациях берет ответственность на себя, принимает волюнтаристские решения, ведет за собой массы. Такие ситуации связаны или с внешней агрессией, или с внутренним кризисом». Но, считает эксперт, даже та ситуация, которая возникла в связи с событиями в Донецке, Луганске и Харькове показала, что Тимошенко все равно не может использовать эффективно эти шансы для себя, потому что ей не верят, и она в действительности не имеет ходов и решений. «В связи с этим вопрос об определении победителя выборов уже в первом туре сохраняет актуальность, но все же, по моему мнению, вероятность такого сценария менее 50%», - прогнозирует Розумный.

В то же время политолог Александр Палий констатирует, что Порошенко во время Майдана, на котором он не был фронтменом, даже не желая этого, выиграл целый ряд информационных эпизодов, поскольку вел себя очень искренне: «Во время конфликта в прокуратуре, во время конфликта с Новинским, — они показали его таким человеком, который умеет сопереживать». Также, подчеркивает эксперт, Порошенко последовательно поддерживал идею европейской интеграции, несмотря на санкции, на экономическое давление со стороны России.

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Вместе с тем Палий отмечает, что Тимошенко дважды была премьер-министром, и она избирателями рассматривается как человек старой когорты. «Кроме того, наиболее одиозные фигуры команды Януковича, тот же Портнов, значительная их часть, были в окружении Тимошенко. И это обычно заставляет людей бояться во второй раз быть обманутыми», - считает политолог.

Как сообщал УНИАН, результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова и Социологической группой «Рейтинг» с 28 марта по 2 апреля 2014 года зафиксировали, что 28,2% всех респондентов (или 42,3% среди тех, кто собирается принять участие в выборах и уже определился, за кого будет голосовать) намерены проголосовать за Петра Порошенко, тогда как за Юлию Тимошенко собираются отдать голос, соответственно, 13,0% (и 19,1%).