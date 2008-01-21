Ющенко предлагает усилить ответственность за дискриминацию граждан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду проект Закона «О внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины об ответственности за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, предложенными изменениями к Уголовному кодексу предусматривается усиление уголовной ответственности за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.

Представлять данный проект закона во время его рассмотрения на пленарном заседании парламента будет заместитель главы Секретариата Президента Украины – Уполномоченный Президента Украины по вопросам контроля над деятельностью Службы безопасности Украины Игорь ПУКШИН, отметили в пресс-службе.