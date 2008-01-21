Луценко выехал за границу

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО во главе делегации МВД Украины прибыл сегодня с двухдневным визитом в Республику Польша.

Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, Ю.ЛУЦЕНКО провел официальные встречи с вице-премьер-министром, министром внутренних дел и администрации Польши Гжегошем СХЕТИНОЙ, главным комендантом полиции Польши сверхинспектором Тадеушем БУДЗИКОМ. В ходе двусторонних переговоров речь шла о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в вопросах борьбы с организованной преступностью, нелегальной миграцией, противодействия торговли людьми, борьбы с "отмыванием денег" и т. п. В частности, было акцентировано внимание на необходимости усиления приграничного сотрудничества, противодействия контрабанде, похищению автотранспорта.

Участники переговоров касались темы добрососедства, в частности, сотрудничества польской полиции и украинской милиции в рамках Шенгенской зоны.

В центре внимания украинских и польских стражей порядка были вопросы создания безопасности во время проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года, наработки совместной стратегии безопасности, совместных действий, обмена опытом и т. п.

Министры подписали Декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности во время Евро-2012. Декларация предусматривает, в частности, создание соответствующих подразделений, которые будут отвечать за координацию и воплощение в жизнь стратегии безопасности Евро-2012. Документом предусмотрена также унификация польских и украинских решений, нормативных документов в сфере безопасности массовых спортивных мероприятий, адаптацию рекомендаций Совета Европы и Европейского Союза, а также правил и процедур, проверенных в странах, проводивших спортивные мероприятия подобного масштаба.