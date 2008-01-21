Ющенко сказал Тимошенко придержать лошадей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает достаточно поспешным рассмотрение и принятие Кабинетом министров Украины 16 января распоряжения об утверждении перечня хозяйственных обществ, государственные пакеты акций которых подлежат первоочередной продаже, государственных предприятий и открытых акционерных обществ, подлежащих первоочередной подготовке к продаже в 2008 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил сегодня во время традиционной еженедельной встречи с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО. Участие во встрече также взял глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что на расширенном заседании Кабинета министров 26 декабря прошлого года он высказал предложение относительно того, что первоочередным должно быть принятие новой редакции Закона Украины «О Государственной программе приватизации», который должен вернуть честную, прозрачную, конкурентную приватизацию, чтобы не повторить ошибки приватизации Луганского тепловозостроительного завода, Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, когда конкурса практически не было.

«Я настаивал, чтобы правительство в этом вопросе двигалось в законодательной плоскости», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО. Глава государства обратился к премьер-министру с просьбой безотлагательно инициировать отмену данного решения на ближайшем заседании Кабинета министров Украины. «Вопрос приватизации имеет особый государственный вес, он является одним из национальных приоритетов. Подход всех ветвей власти к приватизационному процессу должен быть согласованным и скоординированным», – также отметил Президент.

Относительно Государственной программы приватизации А.ЯЦЕНЮК выразил убеждение, что настоящий законодательный акт будет, безусловно, принят Верховной Радой.

Отдельное внимание во время встречи было уделено вопросу преодоления инфляции. Президент считает, что уже в ближайшие дни правительство должно разработать, утвердить и начать реализацию антиинфляционных мероприятий.

По словам главы государства, безотлагательного реагирования правительства требует и ситуация с мобилизацией налогов и сборов в бюджет. Одновременно с подготовкой изменений в государственный бюджет на 2008 год, убежден В.ЮЩЕНКО, должны быть инициированы изменения к налоговым законам относительно ликвидации пробелов, позволяющих недобросовестным плательщикам применять схемы уклонения от налогообложения.

Кроме того, в наведении порядка нуждается ситуация с возмещением НДС. По суммам, по которым истек срок, проверки должны быть немедленно завершены и законно заявленный к возмещению НДС должен быть возвращен из бюджета. В «кардинальных изменениях нуждается идеология работы налоговых органов во время возмещения НДС», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Также Президент, председатель Верховной Рады и премьер-министр обсудили деятельность и финансовое состояние Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». В.ЮЩЕНКО считает, что работа «Нафтогаза Украины» должна стать предметом рассмотрения на одном из ближайших заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины.