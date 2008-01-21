Богатырёва поедет в Москву раньше чем Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО осуществит визит в Российскую Федерацию во второй декаде февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом была достигнута договоренность сегодня во время еженедельной встречи главы государства с премьер-министром Украины.

В то же время, отмечается в сообщении, 28-30 января состоится рабочая поездка в Москву секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ для подготовки визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, где 12 февраля состоится второе заседание украинско-российской межгосударственной комиссии.

Об этом была достигнута договоренность во время телефонного разговора В.ЮЩЕНКО и Президента РФ Владимира ПУТИНА.