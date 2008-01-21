Сергея Головатого переизбрали вице-президентом ПАСЕ
16:43, 21 января 2008Политика
1459
Янукович поздравил однопартийца и его босса
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил члена фракции Партии регионов Сергея ГОЛОВАТОГО с избранием на должность вице-президента ПАСЕ.
Он также поздравил Луиса Мария де ПУЧА с избранием на должность президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.
В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность в том, что опыт работы нового президента ПАСЕ будет способствовать процессам демократизации в Европе, повышать авторитет Парламентской ассамблеи в мире и эффективность работы этой организации. "Мы надеемся на продолжение и углубление плодотворного сотрудничества с ПАСЕ", – отметил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter