В Одессе сепаратисты пытались сорвать празднование освобождения города
17:32, 10 апреля 2014Политика
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В Одессе сепаратисты пытались криками и лозунгами помешать надлежащему празднованию 70-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
В Одессе сепаратисты пытались сорвать празднование освобождения города
В частности, во время проведения парада отдельные участники празднования кричали "Одесса - русский город" и "Гони Бандеру в шею!".
На вопрос о том, где здесь Бандера, ответить кричащие не могли.
В свою очередь, городские власти и местный Евромайдан подписали манифест о неиспользовании торжественного события в политической борьбе.
В Одессе сепаратисты пытались сорвать празднование годовщины освобождения города
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