В Одессе сепаратисты пытались сорвать празднование освобождения города

17:32, 10 апреля 2014
Политика
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В Одессе сепаратисты пытались криками и лозунгами помешать надлежащему празднованию 70-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 

В Одессе сепаратисты пытались сорвать празднование освобождения города

В частности, во время проведения парада отдельные участники празднования кричали "Одесса - русский город" и "Гони Бандеру в шею!".

На вопрос о том, где здесь Бандера, ответить кричащие не могли.

В свою очередь, городские власти и местный Евромайдан подписали манифест о неиспользовании торжественного события в политической борьбе.

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