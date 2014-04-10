В Одессе сепаратисты пытались сорвать празднование освобождения города

В частности, во время проведения парада отдельные участники празднования кричали "Одесса - русский город" и "Гони Бандеру в шею!".

На вопрос о том, где здесь Бандера, ответить кричащие не могли.

В свою очередь, городские власти и местный Евромайдан подписали манифест о неиспользовании торжественного события в политической борьбе.