Представители ЧФ России отказываются признавать решение украинского суда

В городе Геническе (Херсонская обл.) военнослужащие Черноморского флота России сегодня не пустили представителя подразделения принудительного исполнения решений Государственной исполнительной службы Главного управления юстиции Херсонской области Юрия ДУДИНА на территорию радионавигационной станции МАРС-75, куда он прибыл с целью изъятия станции в интересах Министерства транспорта и связи Украины согласно приказу Хозяйственного суда Херсонской области №14/11 от 11 апреля 2003 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Всеукраинской молодежной общественной организации “Студенческое братство” Олег ЯЦЕНКО.

Председатель “Студенческого братства” отметил, что военнослужащий ЧФ РФ, который вышел к государственному исполнителю, заявил, что государственный исполнитель не может быть допущен на территорию воинской части, поскольку ЧФ РФ ориентируется не на решения украинских судов, а на существующие соглашения между Россией и Украиной относительно Черноморского флота.

По словам О.ЯЦЕНКО, “Студенческое братство” в связи с этим обращается к руководству государства с требованием обеспечить выполнение украинского законодательства Черноморским флотом РФ. Или же власть должна признать, что не способна этого сделать, добавил лидер общественной организации.

“Из-за того, что российский флот фактически поставил себя вне правового поля Украины, есть неотложная необходимость в создании специальной парламентской следственной комиссии по вопросам изучения нарушений со стороны ЧФ РФ”, – сказал О.ЯЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром активисты “Студенческого братства” в Геническе начали акцию “общественного освобождения” от подразделения российской морской пехоты радионавигационной станции МАРС-75, которая до сих пор используется ЧФ РФ. Они развернули палаточный городок и подогнали к входу на территорию станции грузовик, который планировали использовать для помощи судебным исполнителям во время запланированного на сегодня изъятия радионавигационной станции МАРС-75 в интересах Министерства транспорта и связи Украины (согласно исполнительному производству, открытому в соответствии с решением Хозяйственного суда Херсонской области от 11 апреля 2003 года, – УНИАН). Активисты общественной организации также установили государственные флаги и символическую табличку “Украина. Министерство транспорта и связи. Радионавигационная станция МАРС-75”.