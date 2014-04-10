МВД готово рассмотреть вопрос об амнистии сепаратистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

“Я думаю, что имеет место, что такой вопрос тоже может быть рассмотрен, поскольку, если есть какие-то возможности не допустить жертв, то мы готовы к диалогу и готовы к разговорам, готовы принимать законы”, - сказал он.Читайте такжеТурчинов: Если сепаратисты сдадут оружие и освободят админздания - их не будут преследовать

Подчеркнув, что главная задача для решения этой проблемы, которая, по его словам, инспирирована не из Украины, сделать все без жертв и освободить админздания.

Он также сообщил, что к переговорам с сепаратистами присоединились и некоторые народные депутаты.