Черновецкий будет защищать киевлян от милиции

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает на собственном примере показать всем киевлянам и всей Украине, как следует отстаивать свои конституционные права, независимо от должностей и политических преимуществ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом мэр Киева заявил сегодня.

«После того, как господин ЛУЦЕНКО в присутствии высших правительственных лиц коварно со спины напал на меня, работники правоохранительных органов получили сигнал о том, что таким путем можно решать любые проблемы в сфере дознания или следствия. Я сам работал в правоохранительных органах и знаю, что если начальник позволяет себе незаконные действия, то его методы работы перенимают недобросовестные подчиненные», – подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, «все нарушения закона со стороны милиции теперь полностью лежат на руководителе ведомства - Юрии ЛУЦЕНКО, который показал недостойный пример для своих подчиненных".

"Я со своей стороны призываю жителей столицы обращаться в «Службу помощи мэра киевлянам (0-51)» и сообщать обо всех незаконных действиях правоохранительных органов. Я буду отстаивать и защищать интересы простых киевлян, я не позволю «луценкам» в погонах безнаказанно злоупотреблять властью, которую им доверило государство", - заявил киевский мэр.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания СНБО между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.Черновецким произошла драка.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, еще во время заседания Совета нацбезопасности и обороны мэр обвинил его в вымогании земли якобы для работников милиции и угрозах арестовать сына Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, если земля не будет выделена.

Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что это откровенная ложь, и что после окончания СНБО, когда Президент Украины ушел, он заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, что тот “лгун и просто подлюга, и так нормальные люди не делают”.

“После этого, - сказал министр, - господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ коварно ударил меня по колену”. В ответ, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, он дал Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ пощечину – “мужскую, открытую”.

“Я не собираюсь извиняться, я поступил как человек, как гражданин, как ЛУЦЕНКО”, - заявил министр внутренних дел.

Вместе с тем Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО ударил его кулаком в лицо и в пах.