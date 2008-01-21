Адвокат Федур: шансов у Луценко практически нет

Адвокат Андрей ФЕДУР считает, что у министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО мало шансов выиграть дело у мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, если тот обратиться в суд с иском частного обвинения в связи с инцидентом, который произошел между ними 18 января после заседания СНБО.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН, комментируя данную ситуацию.

А.ФЕДУР отметил, что анализирует этот инцидент «без моего личного отношения к ЧЕРНОВЕЦКОМУ или ЛУЦЕНКО». По мнению адвоката, если пользоваться той информацией, которая сегодня общеизвестна, то действия Ю.ЛУЦЕНКО могут подпадать под статью 125 Уголовного кодекса Украины (Нанесение легких телесных повреждений, повлекшие кратковременное расстройство здоровья - карается общественными работами на срок от 150 до 240 часов или исправительными работами сроком до одного года, или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением воли сроком до 2 лет.).

«Если у Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО есть желание привлечь Ю.ЛУЦЕНКО к уголовной ответственности, то он его привлечет, и шансов у Ю.ЛУЦЕНКО (имеется в виду выиграть дело – УНИАН) практически нет», - сказал А.ФЕДУР.

При этом он пояснил, что для обращения с частным обвинением в суд Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ необходимо иметь на руках результаты судебно-медицинского освидетельствования. «И он спокойно может обратиться в суд – это весьма эффективно», - отметил А.ФЕДУР.

В тоже время он не исключил, что «ЧЕРНОВЕЦКОМУ можно было бы разобраться с ЛУЦЕНКО «по-пацанячьи». Но так как он мэр Киева и статус ему не позволяет, то ничего не остается, как обратиться в суд".

По словам А.ФЕДУРА, при обращении в судебную инстанцию истцу «можно очень быстро получить приговор (по отношению к ответчику – УНИАН), так как такого рода процедура не предусматривает проведение досудебного следствия".

Вместе с тем А.ФЕДУР отметил, что поскольку Прокуратуре Киева поручено разобраться с причинами и обстоятельствами инцидента между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, то необходимо также изучить, не было ли в действиях главы МВД «банального хулиганства». «Если прокуратура придет к выводу, что это было «банальное хулиганство», значит, надо возбуждать уголовное дело по статье 296», - пояснил адвокат, отметив при этом, что в таком случае предусматривается более жесткое наказание обвиняемой стороне.