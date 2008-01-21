Регионы в восторге от логики Луценко: сколько раз надо стукнуть главу МВД

Народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов считает, что министр внутренних дел Украины Юрий Луценко не подаст в отставку, потому что у него не хватит на это мужества.

«Люди, которые «зубами держатся за кресло», никогда не уходят в отставку», - пояснил народный депутат. По мнению нардепа, такие действия, как случвшееся после заседания СНБО, тем более публичные, не украшают ни украинский политикум, ни органы власти. «Политики, с одной стороны, призывают народ Украины четко выполнять «букву закона», Конституцию, пытаются внедрять культуру, духовность, интеллигентность, а сами делают все наоборот, оправдывая свои деяния», - такое заявление Чечетова размещено на сайте ПР.

Депутат-регионал отметил, что всякое бывает – можно в состоянии аффекта, в пылу полемики где-то погорячиться и не сдержать себя. «Но через день можно было бы уже извиниться и сказать: «Да, я переступил черту, не сдержал эмоции, понимаю, что сделал большую глупость и прошу прощения». По крайней мере, нужно было попросить прощения у людей, у своих подчиненных, которыми он командует. А он пытается оправдывать себя. Если бы такое случилось в западной стране, на следующий же день министр бы сам подал в отставку», - подчеркнул Чечетов.

Он напомнил, что Луценко говорит, что его ложно обвинил и оскорбил Леонид Черновецкий. «Тогда, если следовать его (Луценко – ред.) логике, каждый из нескольких десятков тысяч людей, которых он безосновательно обвинял и по телевидению, и по радио, должны встречать его, публично бить морду и говорить: «Знаете, так и должно быть», - резюмировал Чечетов.