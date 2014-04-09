Военные части в Донецке и Луганске разблокированы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления Восточного территориального командования внутренних войск МВД Украины.

В сообщении отмечается, что 8 и 9 апреля в Луганске и Донецке возле ворот местных воинских частей внутренних войск собирались общественные активисты с целью недопущения выезда военных на службу. Так, в Донецке, по словам общественных активистов, к ним поступила информация, что в местном полку внутренних войск размещены иностранные наемники, которые прибыли в город для проведения специальных операций по освобождению административных зданий. К активистам вышло командование частей и, после коротких переговоров, согласилось провести инициативную группу граждан на территорию части для того, чтобы они убедились в неправдивости полученной информации. Убедившись в том, что в воинской части расположены только военнослужащие части и несут внутреннюю службу в усиленном варианте, общественные активисты покинули территорию военного городка.

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В Луганске к воротам обеих военных городков местного полка внутренних войск вечером 8 апреля пришли не только общественные активисты, но также родители и близкие родственники военнослужащих части. Основным требованием граждан стало недопущение привлечения личного состава правоохранителей в проведении каких-либо силовых операций по отношению к мирным демонстрантам.

Командование части заверило граждан, что военнослужащие находятся в части и никуда, кроме плановой службы конвоирования не выезжают.

Утром 9 апреля граждане разблокировали выезды с территории частей, однако по настоящее время неподалеку остается общественный пост, который наблюдает за перемещением военной техники.

Но пока никаких блокировок воинских частей и препятствия выезда военной техники не происходит, еще раз подчеркнули в сообщении.

Как сообщал УНИАН, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал в сети Фейсбук, что, по данным группы, 9 апреля до 5.00 утра сепаратисты получали запросы на организацию «коридора» на госгранице с Россией в Луганской области для обеспечения беспрепятственного прохода подразделений российских войск на украинскую территорию. С тем, чтобы затем российские военные пришли на помощь сепаратистам, захватившим админздания в городах восточной Украины.

По его словам, на протяжении ночи с 8 на 9 апреля в восточных регионах Украины сохранялась напряженная ситуация.

«По нашим данным, российские войска в 200-км приграничной зоне совершили перегруппировку. Однако непосредственных попыток пересечь государственную границу частями и подразделениями армии РФ зафиксировано не было», - написал Тымчук.