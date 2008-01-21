Медведько «сплавил» Луценко и Черновецкого подчиненным
Прокурору Киева прибавилось работы
Генпрокуратура поручила прокуратуре Киева провести проверку инцидента, произошедшего между министром внутренних дел Юрием Луценко и мэром Киева Леонидом Черновецким после заседания СНБО в пятницу.
Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ГПУ.
По данным пресс-службы, и.о. генпрокурора Сергей Винокуров поручил прокурору Киева Евгению Блажевскому провести проверку инцидента в секретариате президента и вынести соответствующее решение.
В пресс-службе отметили, что решение столичной прокуратуры – об открытии или отказе в открытии соответствующего дела – может быть вынесено в течение нескольких дней.
Как известно, ранее президент Виктор Ющенко поручил ГПУ провести проверку инцидента и вынести соответствующее решение.