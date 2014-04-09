В Харькове активисты Антимайдана блокируют базу бывшего "Беркута"

В Харькове активисты Антимайдана заблокировали базу бывшего спецподразделения «Беркут» на улице Державинской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом возле Киевского райсуда Харькова, где сегодня будут избирать меру пресечения захватившим здание ОГА сепаратистам, сказал журналистам активист Антимайдана, представляющийся именем «Спартак».

По его словам, активисты Антимайдана заблокировали базу для того, чтобы сделать невозможным использование бойцов этого спецподразделения против участников акций антимайдана.

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При этом «Спартак» также заявил, что в ходе спецоперации по освобождению здания ОГА в Харькове 8 апреля «использовались наемники».

По его словам, антимайдановцы выпускают патрульные автомобили спецподразделения и поэтому не мешают им обеспечивать порядок в городе.

«Мы не мешаем работе «Беркута», патрульные машины мы выпускаем. Мы не выпустим автобусы в полной боевой готовности», - подчеркнул «Спартак».

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 апреля пророссийские активисты захватили здание Харьковской ОГА. 8 апреля утром спецподразделения Национальной гвардии в ходе спецоперации, которая длилась приблизительно 15 минут, освободили помещение ОГА от активистов. Правоохранители задержали 64 человека.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что во время спецоперации сепаратисты забрасывали правоохранителей коктейлями Молотова и большим количеством светошумовых гранат. Несколько бойцов спецподразделения были ранены. Аваков не исключил, что сепаратисты во время спецоперации по освобождению Харьковской ОГА использовали против милиции иностранные спецсредства. “У них вчера было гранат больше, чем у всей харьковской милиции вместе взятой”, - сказал Аваков.

Сегодня, 9 апреля, около 100 человек пикетируют Киевский районный суд Харькова, где будут избирать меру пресечения задержанным в ходе освобождения здания ОГА сепаратистам.