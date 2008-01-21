У Черновецкого объяснили разницу между мужчиной и чиновником

Блок Леонида Черновецкого в Киевсовете будет требовать отстранения министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО от осуществления полномочий по должности на период расследования обстоятельств инцидента с Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, об этом в интервью журналистам заявил заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, комментируя инцидент, который произошел 18 января после заседания Совета национальной безопасности и обороны между главой МВД Ю.ЛУЦЕНКО и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Также, по убеждению О.ДОВГОГО, Кабинет министров Украины, Верховная Рада и Генеральная прокуратура должны дать надлежащую оценку действиям и заявлениям министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

„Когда двое мужчин выясняют отношения с кулаками – это способ известен давно. И очевидно, что в принципе – это всегда дело тех, кто принимает участие в поединке. Однако я убежден, что когда на месте этих двух мужчин оказываются должностные лица: министр внутренних дел и мэр столицы, а ареной их поединка становится зал, в котором происходит заседание Совета национальной безопасности, - тогда это уже перестает быть частным делом этих двух мужчин”, - заметил секретарь Киевсовета.

„Я убежден, что в случае, если господин министр не найдет в себе сил и возможности извиниться перед киевлянами, если его поступок легализуется, то тогда любой милиционер может запросто применить физическую силу без соответствующего разрешения на то. Будут ли при этом чувствовать себя в безопасности наши граждане?”, - спросил он.

О.ДОВГИЙ также считает, что Ю.ЛУЦЕНКО должен принести свои извинения правительству, членом которого он является, поскольку своим позорным поступком и последующими заявлениями нанес серьезный удар по имиджу Кабинета министров, который в своих программных принципах задекларировал отстаивание европейских демократических ценностей.

„Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не требует личных извинений. Однако он намерен защищать достоинство киевской общины, которой Ю.ЛУЦЕНКО дал пощечины”, - отметил секретарь Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО официальное письмо в связи со столкновением между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ. Глава государства просит тщательным образом выяснить все обстоятельства инцидента и в случае необходимости применить все предусмотренные законодательством меры к его участникам. О результатах этой проверки и соответствующем реагировании Президент просит сообщить ему в течение недели.