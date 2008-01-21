Коалиция решила лишь ограничить депутатскую неприкосновенность

В ВР зарегистрирован законопроект о внесении изменения в Конституцию (относительно ограничения депутатской неприкосновенности), авторами которого являются председатель фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Вячеслав Кириленко и глава фракции БЮТ Иван Кириленко, сообщает официальный сайт НУ-НС

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Конституцию Украины, изложив статью 80 в такой редакции: "Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

«Абсолютизация неприкосновенности в Украине сделала невозможным привлечение народных депутатов к уголовной ответственности и привела к их безнаказанности, расцвету политической коррупции, казнокрадства и вседозволенности», - говорится в объяснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта отмечают, что «необходимость изменений статьи 80 Конституции Украины относительно гарантий депутатской неприкосновенности уже давно является неотложной потребностью, но исходя из тех или иных политических соображений принятие этих изменений постоянно тормозилось».

По их мнению, принятие этого законопроекта «имеет целью привести институт депутатской неприкосновенности в Украине в соответствие с международными правовыми стандартами, устранить противоречия в действующей Конституции и законодательстве Украины, обеспечить равенство граждан Украины перед законом, преодолеть коррупцию в парламенте и прекратить злоупотребление правом со стороны народных депутатов Украины, создать необходимые правовые условия для беспрепятственного и эффективного осуществления ими депутатских полномочий».