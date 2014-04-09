Сегодня ВР рассмотрит вопрос социальной защиты пострадавших во время протестов

Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть вопрос социальной защиты людей, пострадавших во время мирных акций, а также вопрос усиления материально-финансового обеспечения обороноспособности государства.

Как передает корреспондент УНИАН, также предусмотрено рассмотрение проекта постановления ВР о дополнительных мерах по укреплению обороноспособности Украины в связи с агрессией Российской Федерации и проекта постановления о программе помощи лицам, подвергшимся политическим репрессиям в Крыму и Севастополе.

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Кроме того, народные депутаты планируют вернуться к голосованию за включение в повестку дня ряда законопроектов, которые вчера не были включены, в частности, антикоррупционных законопроектов.