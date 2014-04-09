Сегодня ВР рассмотрит вопрос социальной защиты пострадавших во время протестов
ВР сегодня планирует рассмотреть вопрос социальной защиты людей, пострадавших во время мирных акций.
Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть вопрос социальной защиты людей, пострадавших во время мирных акций, а также вопрос усиления материально-финансового обеспечения обороноспособности государства.
Как передает корреспондент УНИАН, также предусмотрено рассмотрение проекта постановления ВР о дополнительных мерах по укреплению обороноспособности Украины в связи с агрессией Российской Федерации и проекта постановления о программе помощи лицам, подвергшимся политическим репрессиям в Крыму и Севастополе.
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Кроме того, народные депутаты планируют вернуться к голосованию за включение в повестку дня ряда законопроектов, которые вчера не были включены, в частности, антикоррупционных законопроектов.