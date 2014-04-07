Большинство украинцев считают антикоррупционные реформы наиболее неотложными

Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы «РЕЙТИНГ», переданные УНИАН.

По мнению 42% респондентов реформ также нуждаются армия и оборона и обеспечение территориальной целостности Украины (33%). 35% опрошенных ожидают реформ в здравоохранении, 30% - в социальной защите населения, 28% - в промышленности, 25% - в сельском хозяйстве, 21% - в милиции.

При этом, на Западе более определенно поддерживают необходимость реформирования армии и обеспечения территориальной целостности Украины, на Востоке и Донбассе - реформирование экономики и промышленности, на Юге - сельского хозяйства, в Центре - здравоохранения. Однако везде на первых позициях - необходимость борьбы с коррупцией.

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Исследование проведено Социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного центра перспективных исследований (МЦПИ).

Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опроснику (face to face).

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95) составляет не более 2,2%.

Сроки проведения исследования: 21-29 марта 2014 г.