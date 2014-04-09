"Правый сектор" терпит Авакова из-за войск России на границах Украины

Об этом в эфире телеканала " 12 Украина" заявил спикер партии Игорь Криворучко, пишет Gazeta.ua.

"Мы бы его давным-давно свергли, но нас упрекают тем, что у нас на границе зеленые человечки", - отметил Криворучко.

По его словам, именно это и сдерживает националистов.

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"Нам приходится удовлетвориться тем, что мы принимаем участие в следственной комиссии (по расследованию убийства Александра Музычко — ред.)", - заявил активист.

Напомним, "Правый сектор" требует отставки министра Авакова из-за убийства одного из своих лидеров на Западе Украины Александра Музычко (Саши Белого).

Лидер партии Дмитрий Ярош ранее заявил, что будет действовать исключительно в правовом поле, добиваясь отставки Авакова.

Музычко умер в результате огнестрельных ранений в ночь на 25 марта. В "Правом секторе" считают, что это было заказное убийство.

Сам Музычко за несколько дней до смерти сообщил, что силовики попытаются ликвидировать его физически.