Ющенко и Путин согласовали дату встречи

Президенты Украины и России Виктор ЮЩЕНКО и Владимир ПУТИН отметили приемлемость для обеих сторон 12 февраля с.г. как даты визита главы Украинского государства в РФ и проведение второго заседания украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как сообщает пресс-служба Президента, соответствующая договоренность будет достигнута во время телефонного разговора В.ЮЩЕНКО и В.ПУТИНА.

В.ЮЩЕНКО предложил В.ПУТИНУ поручить секретарям Комиссии – секретарям Совбезов, Министерствам иностранных дел двух стран активизировать работу относительно формирования повестки дня заседания и согласования его итогового протокола.

«Первоочередной задачей во время визита считаю подписание Плана действий Украина – Россия», – сказал Президент Украины.

Он предложил поручить МИД двух стран оперативно доработать проект Плана и предоставить его главам государств для подписания во время второго заседания межгосударственной Комиссии.