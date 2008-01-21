Соратник Луценко с удовольствием дал бы «по роже» Черновецкому

”Если человек ведет себя, как скотина, по отношению к гражданам, которые его выбрали, разворовывая то, что им принадлежит – землю, о которой шла речь на СНБО, собственность, о которой речь еще пойдет и не раз, или о финансах, которыми, уверен еще займутся соответствующие структуры, то надо его как-то наказывать”. Об этом Газете по-киевски заявил Владимир Арьев, народный депутат от "Народной самообороны".

Вместе с тем в смысле ответственности за подобный поступок нардепа устроил бы только штраф: «Честно скажу, если бы у меня была возможность, заплатив всего лишь 850 грн (50 необлагаемых минимумов), дать Черновецкому по роже, я бы это сделал. Это слишком малая цена за такое удовольствие», - сказал Арьев.